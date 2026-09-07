LOGE MAÇONNIQUE, Loge maçonnique, Chinon

Informations pratiques

LOGE MAÇONNIQUE 19 et 20 septembre Loge maçonnique Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

62 Rue Haute Saint-Maurice

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Les Enfants de Rabelais vous accueillent dans un bel hôtel particulier du cœur de ville historique d’ordinaire fermé au public.

Loge maçonnique 62 rue Haute-Saint-Maurice, 37500 Chinon- Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Édifice du XVe siècle restauré ; cheminées fin XVIIe siècle, 1er quart XVIIIe siècle, rez-de-chaussée surélevé ; loge maçonnique depuis le XIXe siècle et travaux de restaurations : emblèmes maçonniques sculptés sur façade, cour fermée sur rue. Ouvert uniquement pendant les Journées Européennes du Patrimoine

62 Rue Haute Saint-Maurice

©Ville de Chinon