LOGE MAÇONNIQUE, Loge maçonnique, Chinon
samedi 19 septembre 2026 · Loge maçonnique · Chinon
Informations pratiques
LOGE MAÇONNIQUE 19 et 20 septembre Loge maçonnique Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
62 Rue Haute Saint-Maurice
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Les Enfants de Rabelais vous accueillent dans un bel hôtel particulier du cœur de ville historique d’ordinaire fermé au public.
Loge maçonnique 62 rue Haute-Saint-Maurice, 37500 Chinon- Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Édifice du XVe siècle restauré ; cheminées fin XVIIe siècle, 1er quart XVIIIe siècle, rez-de-chaussée surélevé ; loge maçonnique depuis le XIXe siècle et travaux de restaurations : emblèmes maçonniques sculptés sur façade, cour fermée sur rue. Ouvert uniquement pendant les Journées Européennes du Patrimoine
62 Rue Haute Saint-Maurice
©Ville de Chinon
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