LOGE TOIT, Forum Logement, Résidence Habitat Jeunes, Évreux

LOGE TOIT, Forum Logement Mercredi 3 juin, 14h00 Résidence Habitat Jeunes Eure

Entré libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Ce forum Logement est une grande première sur le territoire Ebroïcien.

Il aura lieu le mercredi 3 juin de 14h00 à 18h00 au sein des locaux de la Résidence Habitat Jeunes d’Evreux.

Il a pour objectif d’accompagner les jeunes dans leur accès au logement en leur proposant :

– Des informations claires sur les solutions de logement et les aides disponibles

– Un accès direct à des professionnels du secteur

– Des conseils pratiques pour réussir son installation

Cet évènement sera ouvert aux jeunes et à leur famille et sera l’occasion de proposer un espace d’échanges pour recevoir des réponses personnalisées.

Pour cette journée, plusieurs partenaires ont été conviés :

– Acteur du logement social et de l’accès au logement

– Structures d’accompagnement social et d’insertion intervenant en faveur des jeunes

– Dispositifs et structures dédiés à la jeunesse

– Organisme d’aides financières et d’information

– Structures de l’économie circulaire et du ré-emploi

Parallèlement à cela, plusieurs stands et animations seront proposés :

– Stand d’information autour de l’accès et le maintien dans le logement, la gestion du budget, les droits et devoirs du locataire, les aides financières

– Visite d’un Eco’appart (appartement mis à disposition pour sensibiliser autour des écogestes)

– Jeu sur le savoir habiter et les économies d’énergie

– Atelier de sensibilisation au tri des déchets

– Visite guidée de la Résidence Habitat Jeunes

Résidence Habitat Jeunes 13 rue Lépouzé 27000 EVREUX Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie

LOGE TOIT, 1er Forum Logement à destination des jeunes de 18 à 30 ans. Organisé dans le cadre d’un partenariat entre le SHAJ de l’Association l’ABRI et le Bureau Info Jeunes de la ville d’Evreux. FORUM LOGEMENT

Affiche Forum Logement