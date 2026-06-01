LOGE TOIT, Forum Logement, Résidence Habitat Jeunes, Évreux
LOGE TOIT, Forum Logement, Résidence Habitat Jeunes, Évreux mercredi 3 juin 2026.
LOGE TOIT, Forum Logement Mercredi 3 juin, 14h00 Résidence Habitat Jeunes Eure
Entré libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Ce forum Logement est une grande première sur le territoire Ebroïcien.
Il aura lieu le mercredi 3 juin de 14h00 à 18h00 au sein des locaux de la Résidence Habitat Jeunes d’Evreux.
Il a pour objectif d’accompagner les jeunes dans leur accès au logement en leur proposant :
– Des informations claires sur les solutions de logement et les aides disponibles
– Un accès direct à des professionnels du secteur
– Des conseils pratiques pour réussir son installation
Cet évènement sera ouvert aux jeunes et à leur famille et sera l’occasion de proposer un espace d’échanges pour recevoir des réponses personnalisées.
Pour cette journée, plusieurs partenaires ont été conviés :
– Acteur du logement social et de l’accès au logement
– Structures d’accompagnement social et d’insertion intervenant en faveur des jeunes
– Dispositifs et structures dédiés à la jeunesse
– Organisme d’aides financières et d’information
– Structures de l’économie circulaire et du ré-emploi
Parallèlement à cela, plusieurs stands et animations seront proposés :
– Stand d’information autour de l’accès et le maintien dans le logement, la gestion du budget, les droits et devoirs du locataire, les aides financières
– Visite d’un Eco’appart (appartement mis à disposition pour sensibiliser autour des écogestes)
– Jeu sur le savoir habiter et les économies d’énergie
– Atelier de sensibilisation au tri des déchets
– Visite guidée de la Résidence Habitat Jeunes
Résidence Habitat Jeunes 13 rue Lépouzé 27000 EVREUX Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie
LOGE TOIT, 1er Forum Logement à destination des jeunes de 18 à 30 ans. Organisé dans le cadre d’un partenariat entre le SHAJ de l’Association l’ABRI et le Bureau Info Jeunes de la ville d’Evreux. FORUM LOGEMENT
Affiche Forum Logement
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