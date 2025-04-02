Loire en fête Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Loire en fête

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Loire en fête se déroule à Cosne-Cours-sur-Loire les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026. Comme chaque année le musée participe en ouvrant ses portes gratuitement les deux jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Au sein du musée de la Loire, les collections permanentes qui lui sont dédiées viendront opportunément compléter la découverte de la marine offerte aux visiteurs sur les quais, par l’Association des Gabarriers du Haut Val de Loire. Des maquettes de bateaux, des outils ou objets de mariniers, des manœuvres, représentées sur des peintures ou des faïences de Nevers… donneront vie aux seigneurs du fleuve et la marine de Loire n’aura plus de secret pour vous !

Le samedi après-midi, la compagnie bisontine Les animaux de la compagnie proposera une balade animale, invitant les spectateurs à se mettre à l’affût de l’apparition de nos voisins de tous poils dans les couloirs du musée. Elle fera résonner de ses boyaux et ses panses (instruments à cordes, cornemuses et cordes vocales) l’exposition ARTnimal aux sons des traditions orales du Centre France pour faire sentir le temps d’avant les machines où la musique rythmait un temps de travail en lien avec l’animal.

Sur les quais de Loire enfin et toujours dans le cadre de l’exposition ARTnimal, venez découvrir les poissons géants réalisées par les enfants des écoles et centres sociaux du territoire. Elisez celui qui aura votre préférence en mettant votre bulletin dans une urne et offrez ainsi à la classe gagnante une balade en bateau sur Princesse de Loire avec les Gabarriers.

Des jeux offriront aux familles une visite plus ludique. .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

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English : Loire en fête

L’événement Loire en fête Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)