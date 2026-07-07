Loïs Morgan Festival Éclats d’Émail 2026 Auditorium Conseil Régional Limoges

Informations pratiques

Limoges

Loïs Morgan Festival Éclats d’Émail 2026

Auditorium Conseil Régional 27 Boulevard de la Corderie Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 16:30:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

En Février 2022, Loïs Morgan posait le pied pour la première fois, à 23 ans, façon hobbo, dans le Grand-Sud Américain…Les portes de l’aéroport Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans, s’ouvraient.

Le jeune homme qu’il était, n’allait pas seulement au bout du monde pour écouter une musique traditionnelle, il était bel et bien en mission trouver dans cette fourmilière un certain John Fohl, ancien guitariste du grand Dr. John, qui lui avait fait découvrir le Blues alors qu’il était âgé de 15 ans… Accepté sous les ailes de ce maître du blues local, il a pu suivre ses apprentissages, apprenant à la source, les airs de Snooks Eaglin, Blind Blake, Blind Willie Johnson…

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

Auditorium Conseil Régional 27 Boulevard de la Corderie Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Loïs Morgan Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Loïs Morgan Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole