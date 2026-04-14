Lois somptuaires et dynamique de la mode en France aux XVIe et XVIIe siècles, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau

Lois somptuaires et dynamique de la mode en France aux XVIe et XVIIe siècles Vendredi 5 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Souvent jugées inefficaces et répétitives, les lois somptuaires françaises des XVIᵉ-XVIIᵉ siècles ont été négligées par les historiens, plus attentifs à leur dimension sociale qu’à leurs détails matériels. Pourtant, la précision des interdictions sur les étoffes ou les ornements révèle la connaissance fine que les autorités avaient de la mode et de ses dynamiques. En plaçant la matérialité des objets interdits au centre de l’analyse, la communication montrera les façons dont, tout à la fois, les lois somptuaires enregistraient le mouvement des modes, tentaient de l’orienter et le stimulaient.

Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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