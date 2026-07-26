Loke Rahbek et Frederik Valentin A/V + Vina Konda A/V Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine
jeudi 12 novembre 2026 · Communale Saint-Ouen · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
LIVE IMMERSIF #3 : UNE INSTALLATION HYPNOTIQUE SIGNÉE POSH ISOLATION
Automne pluvieux ? Viens te chauffer le cœur et l’esprit avec un live A/V contemplatif et inédit. Les artistes Loke Rahbek (Croatian Amor) et Frederik Valentin, figures emblématiques du label Posh Isolation, présentent la Première de Moving Pictures. Ils sont accompagnés par Hector Prats, qui signe la scénographie et les visuels pour une immersion scénique complète.
En première partie, Vina Konda & Peine Rose associent leurs univers pour un show A/V teinté de « Cli-Fi ». Un récit introspectif qui explore les souvenirs d’adolescence et les futurs possibles à travers un univers sonore polymorphe.
Plonge dans un rêve éveillé entre scéno sur-mesure et pépites ambiant.
Le jeudi 12 novembre 2026
de 20h00 à 23h00
payant
dès 12€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-12T21:00:00+01:00
fin : 2026-11-13T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-12T20:00:00+02:00_2026-11-12T23:00:00+02:00
Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/loke-rahbek-frederik-valentin-a-v-vina-konda-a-v/
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