Lol Tolhurst & Gray + UNTDB Tours
Lol Tolhurst & Gray + UNTDB Tours mercredi 4 novembre 2026.
Tours
Lol Tolhurst & Gray + UNTDB
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-04 19:30:00
fin : 2026-11-04 23:00:00
Date(s) :
2026-11-04
Membre fondateur de The Cure, Lol Tolhurst est une figure majeure de la scène post-punk et gothique.
Membre fondateur de The Cure, Lol Tolhurst est une figure majeure de la scène post-punk et gothique. Intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, il a marqué l’histoire avec des albums cultes avant de poursuivre une carrière riche entre musique, écriture et création sonore.
Auteur des mémoires acclamées Cured et du livre GOTH: A History, il explore aujourd’hui l’héritage du mouvement goth tout en multipliant les projets artistiques, notamment avec son podcast Curious Creatures et ses collaborations musicales récentes.
Une rencontre exceptionnelle avec un artiste incontournable, témoin privilégié de plusieurs décennies de création musicale et culturelle, c’est ce qui vous attend au Bateau ivre ! 20 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Founding member of The Cure, Lol Tolhurst is a major figure on the post-punk and gothic scene.
L’événement Lol Tolhurst & Gray + UNTDB Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37
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