L’ONJ, un orchestre pas comme les autres Théâtre Silvia Monfort PARIS
L’ONJ, un orchestre pas comme les autres Théâtre Silvia Monfort PARIS samedi 13 juin 2026.
Conférence musicale consacrée à l’Orchestre National de Jazz, animée par les étudiant·es du CRR de Paris. La rencontre sera ponctuée d’interprétations du Big Band du CRR, dirigé par Cyril Galamini, et se conclura par un échange avec d’anciens directeurs de l’ONJ.
Conférence-concert musicale animée par les étudiant·es du CRR
Le samedi 13 juin 2026
de 11h00 à 13h35
gratuit
Entrée libre sur réservation
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T16:35:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T13:35:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis
Afficher la carte du lieu Théâtre Silvia Monfort et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Promenade dans le monde des lichens Maison Paris Nature Paris 10 juin 2026
- Mes microbes du ventre – une exposition immersive pour découvrir le microbiote Galerie Saint Joseph Paris 10 juin 2026
- Forum Emploi & Métiers de la BD Salle des fêtes de la Mairie du 11e Paris 10 juin 2026
- Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 10 juin 2026
- Expo 40 ans de solidarité par l’art- VSArt au parc andré citroën Serre du Parc André Citroën PARIS 10 juin 2026