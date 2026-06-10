L’ONJ, un orchestre pas comme les autres Théâtre Silvia Monfort PARIS samedi 13 juin 2026.

Conférence musicale consacrée à l’Orchestre National de Jazz, animée par les étudiant·es du CRR de Paris. La rencontre sera ponctuée d’interprétations du Big Band du CRR, dirigé par Cyril Galamini, et se conclura par un échange avec d’anciens directeurs de l’ONJ.

Programme

Conférence-concert musicale animée par les étudiant·es du CRR

Le samedi 13 juin 2026

de 11h00 à 13h35

gratuit

Entrée libre sur réservation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T16:35:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T13:35:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

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