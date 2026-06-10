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L’ONJ, un orchestre pas comme les autres Théâtre Silvia Monfort PARIS

L’ONJ, un orchestre pas comme les autres Théâtre Silvia Monfort PARIS

L’ONJ, un orchestre pas comme les autres Théâtre Silvia Monfort PARIS samedi 13 juin 2026.

Lieu : Théâtre Silvia Monfort

Adresse : 106 RUE BRANCION

Ville : 75015 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre sur réservation</p>

Conférence musicale consacrée à l’Orchestre National de Jazz, animée par les étudiant·es du CRR de Paris. La rencontre sera ponctuée d’interprétations du Big Band du CRR, dirigé par Cyril Galamini, et se conclura par un échange avec d’anciens directeurs de l’ONJ.

Programme

Conférence-concert musicale animée par les étudiant·es du CRR
Le samedi 13 juin 2026
de 11h00 à 13h35
gratuit

Entrée libre sur réservation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T16:35:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T13:35:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION  75015 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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