Look at me, Centre Tchèque, Paris

Look at me 6 octobre – 4 novembre 2017 Centre Tchèque Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2017-10-06T13:00:00+02:00 – 2017-10-06T18:00:00+02:00

Fin : 2017-11-04T13:00:00+01:00 – 2017-11-04T18:00:00+01:00

6 oct. 2017 – 4 nov. 2017 / mardi-samedi / 13h00 – 18h00

L’exposition Look at Me présente trois jeunes artistes de la scène artistique pragoise – Marie Tučková / Eva Rybářová / Tomáš Predka. Dans leur travail, les auteurs expriment leurs expériences personnelles, celles d‘une génération appelée «Les millennials ». Ils travaillent avec leur propre corps ou leurs souvenirs personnels.

Marie Tučková et Eva Rybářová étudient à l’atelier de la photograpie d’Alexandra Vajd à l’École des Arts Appliqués de Prague. Tomáš a étudié à l’atelier de Vladimír Kokolia à l‘Académie des Beaux-Arts de Prague.

Commisaire de l’exposition : Klára Burianová

Centre Tchèque 18 rue Bonaparte, 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://paris.czechcentres.cz/programme/details-de-levenement/look-at-me/ »}]

Vernissage le 5 octobre 2017 à 19h30 en présence des artistes et commissaire de l’exposition. centre tchèque exposition