Loop Festival de Street Photography Pont Cardinet Paris
samedi 19 septembre 2026 · Pont Cardinet · Paris
Informations pratiques
Pensé comme un espace de découverte, d’échange et de transmission,
le festival met à l’honneur la
street photography sous toutes ses formes : documentaire, humaniste, artistique. Il s’adresse aussi bien aux amateurs curieux
qu’aux photographes avisés.
Au programme: 5 expositions, 3 conférences, 2 photowalks, 1
marathon de street photography, lectures de portfolios, visites commentées, projections
et rencontres avec des photographes de renom.
Retrouvez la programmation complète sur la page Instagram du Collectif Loop!
Plongez au cœur de la photographie de rue avec LOOP STREET PHOTOGRAPHY FESTIVAL!
Organisée par le Collectif Loop, la 8e Festival de Street Photography investira le 17ème arrondissement à partir du 19 septembre jusqu’au 11 octobre 2026.
Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 20h00
gratuit sous condition
Expositions: accès gratuit
Conférences & Vernissages: entrée gratuite, inscription obligatoire
Visites accompagnées: sur demande
Marathon de street photography & photowalks: payants, inscription obligatoire
Lectures de portfolio: payantes, inscription obligatoire
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T20:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T20:00:00+02:00;2026-09-21T10:00:00+02:00_2026-09-21T20:00:00+02:00;2026-09-22T10:00:00+02:00_2026-09-22T20:00:00+02:00;2026-09-23T10:00:00+02:00_2026-09-23T20:00:00+02:00;2026-09-24T10:00:00+02:00_2026-09-24T20:00:00+02:00;2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T20:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T20:00:00+02:00;2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T20:00:00+02:00;2026-09-28T10:00:00+02:00_2026-09-28T20:00:00+02:00;2026-09-29T10:00:00+02:00_2026-09-29T20:00:00+02:00;2026-09-30T10:00:00+02:00_2026-09-30T20:00:00+02:00;2026-10-01T10:00:00+02:00_2026-10-01T20:00:00+02:00;2026-10-02T10:00:00+02:00_2026-10-02T20:00:00+02:00;2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T20:00:00+02:00;2026-10-04T10:00:00+02:00_2026-10-04T20:00:00+02:00;2026-10-05T10:00:00+02:00_2026-10-05T20:00:00+02:00;2026-10-06T10:00:00+02:00_2026-10-06T20:00:00+02:00;2026-10-07T10:00:00+02:00_2026-10-07T20:00:00+02:00;2026-10-08T10:00:00+02:00_2026-10-08T20:00:00+02:00;2026-10-09T10:00:00+02:00_2026-10-09T20:00:00+02:00;2026-10-10T10:00:00+02:00_2026-10-10T20:00:00+02:00;2026-10-11T10:00:00+02:00_2026-10-11T20:00:00+02:00
Pont Cardinet 10 rue Severiano de Heredia 75017 Paris
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