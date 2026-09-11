UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Loop Festival de Street Photography Pont Cardinet Paris

samedi 19 septembre 2026 · Pont Cardinet · Paris

Loop Festival de Street Photography Pont Cardinet Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Pont Cardinet
Adresse
10 rue Severiano de Heredia
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Expositions:<b> accès gratuit</b></p><p class="text">Conférences & Vernissages:<b> entrée gratuite, inscription obligatoire</b></p><p class="text">Visites accompagnées: <b>sur</b> <b>demande</b></p><p class="text">Marathon de street photography & photowalks: <b>payants</b>,  <b>inscription obligatoire</b></p><p class="text">Lectures de portfolio:<i><b> </b></i><b>payantes<i>, </i></b><b>inscription obligatoire</b></p>

Pensé comme un espace de découverte, d’échange et de transmission,
le festival met à l’honneur la
street photography sous toutes ses formes : documentaire, humaniste, artistique. Il s’adresse aussi bien aux amateurs curieux
qu’aux photographes avisés.

Au programme: 5 expositions, 3 conférences, 2 photowalks, 1
marathon de street photography, lectures de portfolios, visites commentées, projections
et rencontres avec des photographes de renom.

Retrouvez la programmation complète sur la page Instagram du Collectif Loop!

Plongez au cœur de la photographie de rue avec LOOP STREET PHOTOGRAPHY FESTIVAL!

Organisée par le Collectif Loop, la 8e Festival de Street Photography investira le 17ème arrondissement à partir du 19 septembre jusqu’au 11 octobre 2026.
Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 20h00
gratuit sous condition

Expositions: accès gratuit

Conférences & Vernissages: entrée gratuite, inscription obligatoire

Visites accompagnées: sur demande

Marathon de street photography & photowalks: payants,  inscription obligatoire

Lectures de portfolio: payantesinscription obligatoire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T20:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T20:00:00+02:00;2026-09-21T10:00:00+02:00_2026-09-21T20:00:00+02:00;2026-09-22T10:00:00+02:00_2026-09-22T20:00:00+02:00;2026-09-23T10:00:00+02:00_2026-09-23T20:00:00+02:00;2026-09-24T10:00:00+02:00_2026-09-24T20:00:00+02:00;2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T20:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T20:00:00+02:00;2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T20:00:00+02:00;2026-09-28T10:00:00+02:00_2026-09-28T20:00:00+02:00;2026-09-29T10:00:00+02:00_2026-09-29T20:00:00+02:00;2026-09-30T10:00:00+02:00_2026-09-30T20:00:00+02:00;2026-10-01T10:00:00+02:00_2026-10-01T20:00:00+02:00;2026-10-02T10:00:00+02:00_2026-10-02T20:00:00+02:00;2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T20:00:00+02:00;2026-10-04T10:00:00+02:00_2026-10-04T20:00:00+02:00;2026-10-05T10:00:00+02:00_2026-10-05T20:00:00+02:00;2026-10-06T10:00:00+02:00_2026-10-06T20:00:00+02:00;2026-10-07T10:00:00+02:00_2026-10-07T20:00:00+02:00;2026-10-08T10:00:00+02:00_2026-10-08T20:00:00+02:00;2026-10-09T10:00:00+02:00_2026-10-09T20:00:00+02:00;2026-10-10T10:00:00+02:00_2026-10-10T20:00:00+02:00;2026-10-11T10:00:00+02:00_2026-10-11T20:00:00+02:00

Pont Cardinet 10 rue Severiano de Heredia  75017 Paris
https://www.helloasso.com/associations/association-loop photocollectiveloop@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61572496930122 https://www.facebook.com/profile.php?id=61572496930122


Afficher la carte du lieu Pont Cardinet et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)