Loop Festival de Street Photography Pont Cardinet Paris

Informations pratiques

Pensé comme un espace de découverte, d’échange et de transmission,

le festival met à l’honneur la

street photography sous toutes ses formes : documentaire, humaniste, artistique. Il s’adresse aussi bien aux amateurs curieux

qu’aux photographes avisés.

Au programme: 5 expositions, 3 conférences, 2 photowalks, 1

marathon de street photography, lectures de portfolios, visites commentées, projections

et rencontres avec des photographes de renom.

Retrouvez la programmation complète sur la page Instagram du Collectif Loop!

Plongez au cœur de la photographie de rue avec LOOP STREET PHOTOGRAPHY FESTIVAL!



Organisée par le Collectif Loop, la 8e Festival de Street Photography investira le 17ème arrondissement à partir du 19 septembre jusqu’au 11 octobre 2026.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

gratuit sous condition

Expositions: accès gratuit

Conférences & Vernissages: entrée gratuite, inscription obligatoire

Visites accompagnées: sur demande

Marathon de street photography & photowalks: payants, inscription obligatoire

Lectures de portfolio: payantes, inscription obligatoire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T20:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T20:00:00+02:00;2026-09-21T10:00:00+02:00_2026-09-21T20:00:00+02:00;2026-09-22T10:00:00+02:00_2026-09-22T20:00:00+02:00;2026-09-23T10:00:00+02:00_2026-09-23T20:00:00+02:00;2026-09-24T10:00:00+02:00_2026-09-24T20:00:00+02:00;2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T20:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T20:00:00+02:00;2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T20:00:00+02:00;2026-09-28T10:00:00+02:00_2026-09-28T20:00:00+02:00;2026-09-29T10:00:00+02:00_2026-09-29T20:00:00+02:00;2026-09-30T10:00:00+02:00_2026-09-30T20:00:00+02:00;2026-10-01T10:00:00+02:00_2026-10-01T20:00:00+02:00;2026-10-02T10:00:00+02:00_2026-10-02T20:00:00+02:00;2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T20:00:00+02:00;2026-10-04T10:00:00+02:00_2026-10-04T20:00:00+02:00;2026-10-05T10:00:00+02:00_2026-10-05T20:00:00+02:00;2026-10-06T10:00:00+02:00_2026-10-06T20:00:00+02:00;2026-10-07T10:00:00+02:00_2026-10-07T20:00:00+02:00;2026-10-08T10:00:00+02:00_2026-10-08T20:00:00+02:00;2026-10-09T10:00:00+02:00_2026-10-09T20:00:00+02:00;2026-10-10T10:00:00+02:00_2026-10-10T20:00:00+02:00;2026-10-11T10:00:00+02:00_2026-10-11T20:00:00+02:00

Pont Cardinet 10 rue Severiano de Heredia 75017 Paris

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