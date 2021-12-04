L’orchestre culinaire – les ateliers de cuisine 2021, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

L’orchestre culinaire – les ateliers de cuisine 2021 4 et 5 décembre 2021 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

tarification spécifique. plein tarif : 18 euros.rntarif réduit à 12 € pour les enfants de 3 à 11 ans.rn.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-12-04T10:00:00+01:00 – 2021-12-04T18:00:00+01:00

Fin : 2021-12-05T10:00:00+01:00 – 2021-12-05T19:00:00+01:00

La Cité se transforme en une cuisine géante et invite ses visiteurs a participé à des ateliers de cuisine. ,

Pour les plus petits, à partir de 3 ans, des ateliers d’initiation à la cuisine de saisons. Deux sessions par jour pour 100 participants.

Pour les plus grands à partir de 11 ans, nous vous proposons une performance culinaire où 3 cheffes et 1 chef vous guident pour réaliser en direct et en simultanés une recette spécifiquement conçue pour les 250 participants répartis partout à la Cité.

Horaires pour chaque journée ,:

Samedi horaires d’ouverture ,: ateliers à 10h / 11h30 /14h30 / 16h

Dimanche , , horaires d’ouverture : ateliers à 10h/ 11h30 /14h30 / 16h

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. Lieux où se déroulent l’événement (forum, parvis nord, expo, hall) ,:

Niveau 0 ,: vestibule est et vestibule ouest

Niveau 1 ,: Forum, exposition Robots, Péri-trémie ouest, Objectif Terre

tarification spécifique :

Plein tarif à 18 €

Tarif réduit à 12 € pour les enfants de 3 à 11 ans

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Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

La Cité se transforme en une cuisine géante et invite ses visiteurs petits et grands à participer à des ateliers de cuisine. Performance culinaire avec 3 cheffes et 1 chef. alimentation atelier