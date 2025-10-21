Lorde Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes

Nîmes

Lorde Festival de Nîmes

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 51.5 – 51.5 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Lorde est une artiste incontournable à l’influence culturelle majeure et déjà couronnée d’un Grammy, connue pour ses sonorités défiant les genres, son écriture introspective et sa vision créative percutante.

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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

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English :

Lorde is a Grammy-winning artist of major cultural influence, known for her genre-defying sounds, introspective songwriting and powerful creative vision.

L’événement Lorde Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-11-07 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes