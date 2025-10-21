Lorde Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes
Lorde Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes lundi 13 juillet 2026.
Nîmes
Lorde Festival de Nîmes
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard
Tarif : 51.5 – 51.5 – 90 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Lorde est une artiste incontournable à l’influence culturelle majeure et déjà couronnée d’un Grammy, connue pour ses sonorités défiant les genres, son écriture introspective et sa vision créative percutante.
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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
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English :
Lorde is a Grammy-winning artist of major cultural influence, known for her genre-defying sounds, introspective songwriting and powerful creative vision.
L’événement Lorde Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-11-07 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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