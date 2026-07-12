L’Oreille ne fait pas la sieste – septembre Médiathèque Marguerite Duras Paris

Informations pratiques

Programme de l’Oreille ne fait pas la sieste

Mardi 15 septembre | 14h30 : atelier de découverte sensorielle sur les peintres de l’École de Paris.

En partenariat avec le MAHJ (Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme).

Des animations pour découvrir les ressources accessibles aux déficients visuels du pôle Lire autrement de la médiathèque Marguerite Duras

Le mardi 15 septembre 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T14:30:00+02:00_2026-09-15T15:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/



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