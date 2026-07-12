L’Oreille ne fait pas la sieste – septembre Médiathèque Marguerite Duras Paris
mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Duras · Paris
Informations pratiques
Programme de l’Oreille ne fait pas la sieste
Mardi 15 septembre | 14h30 : atelier de découverte sensorielle sur les peintres de l’École de Paris.
En partenariat avec le MAHJ (Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme).
Des animations pour découvrir les ressources accessibles aux déficients visuels du pôle Lire autrement de la médiathèque Marguerite Duras
Le mardi 15 septembre 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T14:30:00+02:00_2026-09-15T15:30:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
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