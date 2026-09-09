L’orgue de Saint-Géraud, Abbatiale Saint-Géraud, Aurillac

Informations pratiques

L’orgue de Saint-Géraud Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Abbatiale Saint-Géraud Cantal

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Tout public à partir de 12 ans

Observez au plus près cet instrument remarquable du XVIIIe siècle, écoutez son histoire et comprenez son fonctionnement grâce à une présentation de son mécanisme par François Blanc.

Rendez-vous devant l’entrée de l’abbatiale Saint-Géraud

3 créneaux de visite le samedi uniquement

Abbatiale Saint-Géraud Place Saint Geraud, 15000 Aurillac, France Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471484658 https://archives.cantal.fr/explorer/expositions-et-albums/expositions-virtuelles/labbaye-saint-geraud-daurillac [{« type »: « link », « value »: « https://musees.aurillac.fr/evenements/liste/ »}, {« owner »: {« uid »: 68780768, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 45, « bookingContact »: « musees@aurillac.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 1 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789821000000, « id »: 1}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] L’église a été construite durant l’époque romane et remaniée à plusieurs reprises au cours de son histoire (995, date du premier édifice religieux fondé par le comte Géraud). L’établissement monastique, placé sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, devient rapidement un lieu de pèlerinage très fréquenté, au rayonnement religieux et culturel sans précédent. Cet édifice connaît alors plusieurs agrandissements à la fin du XIe et au début du XIIe siècle afin d’y accueillir un flot de pèlerins toujours plus grand. Le bâtiment connaît d’autres transformations à l’époque moderne. Le clocher actuel, quant à lui, a été inauguré en 1898, d’après les plans de l’architecte Juste Lisch. En 2013-2014, un chantier de fouilles archéologiques a permis de mettre au jour les vestiges des anciens bâtiments conventuels qui jouxtaient autrefois l’abbatiale, ainsi qu’un remarquable ensemble de sarcophages en bois, dont deux sont visibles au Musée d’Art et d’Archéologie de la ville d’Aurillac.

Tout public à partir de 12 ans

©MuseesAurillac_CG