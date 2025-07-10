Lorie Party 2026 au Cinéma Loft Cinémas Châtellerault
Lorie Party 2026 au Cinéma Loft Cinémas Châtellerault jeudi 5 novembre 2026.
Châtellerault
Lorie Party 2026 au Cinéma
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 21:45:00
Date(s) :
2026-11-05
Lorie signe son grand retour sur scène avec la Lorie Party, le concert événement qui ravive toute l’énergie des années 2000 dans une ambiance euphorique et festive autour des hits Près de moi , Je serai (ta meilleure amie) , Sur un air latino , La Positive Attitude , Week-end …
Avec plus de 8 millions d’albums vendus, des tubes devenus incontournables et des chorégraphies gravées dans toutes les mémoires, Lorie s’est imposée comme une artiste emblématique de la pop française.
Le temps d’une soirée unique au cinéma, (re)vivez sur grand écran la Lorie Party et célébrez l’artiste qui a fait chanter, danser et grandir toute une génération. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Lorie Party 2026 au Cinéma
L’événement Lorie Party 2026 au Cinéma Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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