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L’orthographe, une histoire sans fin Bourges

jeudi 24 septembre 2026 · Bourges

L’orthographe, une histoire sans fin Bourges

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Le Val d'Auron
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

L’orthographe, une histoire sans fin

Le Val d’Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:30:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

L’orthographe vous intrigue, vous passionne… ou vous donne du fil à retordre ?
rofitez d’une sortie culturelle à Bourges pour assister à la causerie L’orthographe, une histoire sans fin , animée par Élisabeth Dousset.
Au fil de cette rencontre accessible à tous, découvrez l’histoire et les évolutions de la langue française, ses règles, ses curiosités et quelques-uns de ses mystères. Un moment instructif et convivial proposé par l’association Le Tourne-Livres, idéal pour les amoureux des mots comme pour les simples curieux.   .

Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 82 83 58 94 

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English :

Does spelling intrigue you, fascinate you? Or does it give you a hard time?

L’événement L’orthographe, une histoire sans fin Bourges a été mis à jour le 2026-08-12 par OT BOURGES

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