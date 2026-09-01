Informations pratiques

Bourges

L’orthographe, une histoire sans fin

Le Val d’Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

L’orthographe vous intrigue, vous passionne… ou vous donne du fil à retordre ?

rofitez d’une sortie culturelle à Bourges pour assister à la causerie L’orthographe, une histoire sans fin , animée par Élisabeth Dousset.

Au fil de cette rencontre accessible à tous, découvrez l’histoire et les évolutions de la langue française, ses règles, ses curiosités et quelques-uns de ses mystères. Un moment instructif et convivial proposé par l’association Le Tourne-Livres, idéal pour les amoureux des mots comme pour les simples curieux. .

Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 82 83 58 94

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English :

Does spelling intrigue you, fascinate you? Or does it give you a hard time?

L’événement L’orthographe, une histoire sans fin Bourges a été mis à jour le 2026-08-12 par OT BOURGES