Loto de la crèche associative Écoute s’il Joue Gourdon
samedi 24 octobre 2026 · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Loto de la crèche associative Écoute s’il Joue
Salle des Pargueminiers Gourdon Lot
Tarif : 2 – 2 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 21:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Venez participer à un loto convivial avec de nombreux lots à gagner, au profit de notre Crèche associative
Venez participer à un loto convivial avec de nombreux lots à gagner, au profit de notre Crèche associative.
Les bénéfices nous permettront de renouveler le matériel et de pouvoir réaliser au cours de l'année des ateliers pédagogiques pour les enfants inscrits.
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Salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 35 33 creche@ecoutesiljoue.fr
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English :
Come join us for a fun bingo game with lots of prizes to win, to benefit our community daycare center
L’événement Loto de la crèche associative Écoute s’il Joue Gourdon a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Gourdon
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