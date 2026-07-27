Informations pratiques

Gourdon

Loto de la crèche associative Écoute s’il Joue

Salle des Pargueminiers Gourdon Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 21:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Venez participer à un loto convivial avec de nombreux lots à gagner, au profit de notre Crèche associative

Venez participer à un loto convivial avec de nombreux lots à gagner, au profit de notre Crèche associative.

Les bénéfices nous permettront de renouveler le matériel et de pouvoir réaliser au cours de l'année des ateliers pédagogiques pour les enfants inscrits.

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Salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 35 33 creche@ecoutesiljoue.fr

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English :

Come join us for a fun bingo game with lots of prizes to win, to benefit our community daycare center

L’événement Loto de la crèche associative Écoute s’il Joue Gourdon a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Gourdon