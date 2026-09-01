Loto de l’automne à la ferme Route de Bugan Montcléra
dimanche 27 septembre 2026 · Route de Bugan · Montcléra
Informations pratiques
Montcléra
Loto de l’automne à la ferme
Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
"Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour le loto de la ferme qui sera animé par Christiane.
Nombreux bons d'achat à gagner et tombola pour les enfants !
Venez nombreux !
"Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour le loto de la ferme qui sera animé par Christiane.
Nombreux bons d'achat à gagner et tombola pour les enfants !
Venez nombreux !
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Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie +33 6 36 93 12 89
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English :
“Les Petits Amis d’Hippolyte” invites you to the farm bingo, which will be hosted by Christiane.
Plenty of gift certificates to win and a raffle for the kids!
Come one, come all!
L’événement Loto de l’automne à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gourdon
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