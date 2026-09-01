Loto de l’automne à la ferme Route de Bugan Montcléra

Informations pratiques

Montcléra

Loto de l’automne à la ferme

Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

"Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour le loto de la ferme qui sera animé par Christiane.

Nombreux bons d'achat à gagner et tombola pour les enfants !

Venez nombreux !

"Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour le loto de la ferme qui sera animé par Christiane.

Nombreux bons d'achat à gagner et tombola pour les enfants !

Venez nombreux !

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Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie +33 6 36 93 12 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

“Les Petits Amis d’Hippolyte” invites you to the farm bingo, which will be hosted by Christiane.

Plenty of gift certificates to win and a raffle for the kids!

Come one, come all!

L’événement Loto de l’automne à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gourdon