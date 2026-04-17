Campan

Loto des écoles

Salle Yvonne Arene Cuille CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez tenter votre chance au loto des écoles de Campan organisé par l’APE Les Escouliets !

Parties adultes mais également enfants avec des lots spécifiques pour eux.

Sur place petite restauration, vente de crêpes et buvette. Pas de réservation, ouverture des portes à 19h pour un début de la première partie à 20h.

Tarif 3€/ cartons, 10€ les 5 cartons … .

Salle Yvonne Arene Cuille CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie lesescoulietscampan@gmail.com

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English :

Come and try your luck at the Campan school bingo organized by APE Les Escouliets!

There will be prizes for adults and children alike.

L’événement Loto des écoles Campan a été mis à jour le 2026-04-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65