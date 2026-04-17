Loto des écoles Salle Yvonne Arene Cuille Campan
Loto des écoles Salle Yvonne Arene Cuille Campan samedi 18 avril 2026.
Campan
Loto des écoles
Salle Yvonne Arene Cuille CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez tenter votre chance au loto des écoles de Campan organisé par l’APE Les Escouliets !
Parties adultes mais également enfants avec des lots spécifiques pour eux.
Sur place petite restauration, vente de crêpes et buvette. Pas de réservation, ouverture des portes à 19h pour un début de la première partie à 20h.
Tarif 3€/ cartons, 10€ les 5 cartons … .
Salle Yvonne Arene Cuille CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie lesescoulietscampan@gmail.com
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English :
Come and try your luck at the Campan school bingo organized by APE Les Escouliets!
There will be prizes for adults and children alike.
L’événement Loto des écoles Campan a été mis à jour le 2026-04-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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