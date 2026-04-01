Spectacles de cirque SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Campan

Spectacles de cirque

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Toute la semaine, des ateliers cirque ont lieu à la Baleine Blanche, cette journée sera l’occasion

de pouvoir apprécier tous les spectacles qui ont été créés les jours précédents.

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SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

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English :

All week long, circus workshops are taking place at La Baleine Blanche

to enjoy all the shows created in the previous days.

L’événement Spectacles de cirque Campan a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65