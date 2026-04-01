Spectacles de cirque SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Spectacles de cirque SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan vendredi 24 avril 2026.
Campan
Spectacles de cirque
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Toute la semaine, des ateliers cirque ont lieu à la Baleine Blanche, cette journée sera l’occasion
de pouvoir apprécier tous les spectacles qui ont été créés les jours précédents.
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SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
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English :
All week long, circus workshops are taking place at La Baleine Blanche
to enjoy all the shows created in the previous days.
L’événement Spectacles de cirque Campan a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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