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Scène ouverte de cirque SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Scène ouverte de cirque SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan mercredi 22 avril 2026.

Lieu : SAINTE MARIE DE CAMPAN

Adresse : La Baleine blanche, Gripp

Ville : 65710 Campan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : 2026-04-22T18:00:00

Fin : 2026-04-22T

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Campan

Scène ouverte de cirque

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Vous connaissez les scènes ouvertes de théâtre ? On organise le même principe mais cette fois,
autour du crique. Quel que soit vos talents de circassiens, venez participer à cette scène ouverte
ou encore regarder les différents spectacles qui auront lieu !
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SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97  bb.culturel@gmail.com

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English :

Have you heard of open theater scenes? We’re organizing the same thing, but this time,
around the creek. Whatever your circus talents, come and take part in this open stage
or watch the various shows taking place!

L’événement Scène ouverte de cirque Campan a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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