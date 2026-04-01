Scène ouverte de cirque SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Campan

Scène ouverte de cirque

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 18:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Vous connaissez les scènes ouvertes de théâtre ? On organise le même principe mais cette fois,

autour du crique. Quel que soit vos talents de circassiens, venez participer à cette scène ouverte

ou encore regarder les différents spectacles qui auront lieu !

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SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

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English :

Have you heard of open theater scenes? We’re organizing the same thing, but this time,

around the creek. Whatever your circus talents, come and take part in this open stage

or watch the various shows taking place!

L’événement Scène ouverte de cirque Campan a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65