Scène ouverte de cirque SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Scène ouverte de cirque SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan mercredi 22 avril 2026.
Campan
Scène ouverte de cirque
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Vous connaissez les scènes ouvertes de théâtre ? On organise le même principe mais cette fois,
autour du crique. Quel que soit vos talents de circassiens, venez participer à cette scène ouverte
ou encore regarder les différents spectacles qui auront lieu !
.
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
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English :
Have you heard of open theater scenes? We’re organizing the same thing, but this time,
around the creek. Whatever your circus talents, come and take part in this open stage
or watch the various shows taking place!
L’événement Scène ouverte de cirque Campan a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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