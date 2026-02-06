Loto du Club du Pont Romain

La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez nombreux participer au loto organisé par le Club du Pont Roman. Dans le cadre de la Fête Votive, le Club du Pont Romain vous invite à un loto qui se tiendra .

La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 33 04 49 christinepenicaud@orange.fr

English : Loto du Club du Pont Romain

Come and take part in the lotto organized by the Club du Pont Roman. As part of the Fête Votive, the Club du Pont Romain invites you to a lotto to be held on the following dates

