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Loto | Ecole Jules Ferry Ecole Jules Ferry Langeac

Loto | Ecole Jules Ferry Ecole Jules Ferry Langeac lundi 7 décembre 2026.

Lieu : Ecole Jules Ferry

Adresse : 23 rue de la République

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : lundi 7 décembre 2026

Fin : lundi 7 décembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Langeac

Loto | Ecole Jules Ferry

Ecole Jules Ferry 23 rue de la République Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-07 14:00:00
fin : 2026-12-07

Date(s) :
2026-12-07

Loto de l’école Jules Ferry organisé par l’Amicale Laïque des parents d’élèves avec de nombreux lots à gagner. Buvette et restauration sur place.
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Ecole Jules Ferry 23 rue de la République Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 01 94 

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English :

Jules Ferry school bingo organized by the Amicale Laïque parents’ association, with lots of prizes to be won. Refreshments and snacks on site.

L’événement Loto | Ecole Jules Ferry Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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