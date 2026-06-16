Loto Emaux Musée des Beaux Arts Limoges

Limoges

Loto Emaux

Musée des Beaux Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 11:00:00

fin : 2026-08-20 11:45:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Le Musée des Beaux Arts propose une activité jeune public pour cet été.

L’art en s’amusant jeux de lotos dans la collection Emaux du musée avec un médiateur.

Pour les adultes tarif entrée, 1€ pour les enfants. Renseignements par téléphone. .

Musée des Beaux Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr

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English : Loto Emaux

L’événement Loto Emaux Limoges a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Limoges Métropole