Loto Emaux Musée des Beaux Arts Limoges
Loto Emaux Musée des Beaux Arts Limoges jeudi 23 juillet 2026.
Limoges
Loto Emaux
Musée des Beaux Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-08-20 11:45:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Le Musée des Beaux Arts propose une activité jeune public pour cet été.
L’art en s’amusant jeux de lotos dans la collection Emaux du musée avec un médiateur.
Pour les adultes tarif entrée, 1€ pour les enfants. Renseignements par téléphone. .
Musée des Beaux Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr
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English : Loto Emaux
L’événement Loto Emaux Limoges a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Limoges Métropole
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