Loto Le temps d’un mouvement Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

Loto Le temps d’un mouvement

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Venez nombreux pour tenter votre chance et remporter de nombreux lots au loto organisé par le centre artistique Le temps d’un mouvement !

.

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 69 55 18 contact@cie-ltdm.fr

English :

Come and try your luck at the lottery organized by the Le temps d’un mouvement arts center!

