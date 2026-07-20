Louane et invités Concert caritatif Belle & Rose SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Louane et invités Concert caritatif Belle & Rose

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Cette année, Belle & Rose créé l’évènement pour donner le coup d’envoi d’Octobre Rose.

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

This year, Belle & Rose is organizing the event to kick off Pink October.

L’événement Louane et invités Concert caritatif Belle & Rose Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes