Louane et invités Concert caritatif Belle & Rose SMAC Paloma Nîmes
mardi 29 septembre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Louane et invités Concert caritatif Belle & Rose
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:00:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Cette année, Belle & Rose créé l’évènement pour donner le coup d’envoi d’Octobre Rose.
.
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year, Belle & Rose is organizing the event to kick off Pink October.
L’événement Louane et invités Concert caritatif Belle & Rose Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
À voir aussi à Nimes (Gard)
- Concert à Nîmes: Vivaldi x Bach x Piazzolla, Temple de l’Oratoire, Nîmes 14 août 2026
- Concert à Nîmes: Vivaldi x Bach x Piazzolla Temple de l’Oratoire Nîmes 14 août 2026
- Ciné-Atelier Non-Non dans l’espace, Le Sémaphore, Nîmes 22 août 2026
- Ciné-Goûter Un petit air de famille, Le Sémaphore, Nîmes 25 août 2026
- Exposition Sébastien Arrighi, Fall Off, Carré d’art, Nîmes 1 septembre 2026