LOUANE – ZENITH DE LILLE Lille

LOUANE Début : 2026-02-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Plus qu’une simple artiste, Louane, après 11 ans de carrière, est une artiste qui seréinvente et expérimente plus que jamais.Après avoir annoncé son 5èmealbum«Solo», un nouveau projet quicélèbre lesnombreuses facettes de sapersonnalité, Louane continue son ascension et annonce le«solo tour», une tournée des Zénith en 2025 et 2026 avec un show inédit et encorejamais vu dans toute la France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg.Le «solo tour» se clôturera avec une date exceptionnelle à l’Accor Arena le 20 février2026, le premier de sa carrière.Retrouvez Louanesur la route en tournée des Zénith en 2025-2026 et à l’Accor Arena le20 février 2026 !

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59