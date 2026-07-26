Louise Bourgeois. Extrême tension BnF Richelieu – Galerie Mansart – galerie Pigott Paris

Informations pratiques

Figure majeure de l’art contemporain, Louise Bourgeois (1911-2010) a construit son œuvre en marge des grands courants qui ont marqué le XXe siècle — surréalisme, expressionnisme abstrait, minimalisme… — développant un langage profondément personnel qui exerce toujours une profonde influence sur de nombreux artistes.

Installée à New York dès 1938, elle découvre la gravure dans l’Atelier 17 de Stanley William Hayter — une technique qui deviendra, avec le dessin, essentielle à toute son œuvre. Gravure, dessin et sculpture se nourrissent mutuellement ; les mots s’inscrivent dans les images ; les gestes se répètent comme des rituels.

En 1995, le Musée national d’art moderne – Centre Pompidou et la Bibliothèque nationale de France consacraient deux expositions distinctes à son œuvre graphique, dessins d’un côté, gravures et livres de l’autre. À cette occasion, la Bibliothèque nationale de France reçut de l’artiste un don exceptionnel : une centaine de planches couvrant la totalité de sa production, un ensemble enrichi par la suite par les dons réguliers des Amis de la BnF.

Le Cabinet d’art graphique du Centre Pompidou acquit quant à lui des dessins récents, essentiellement des années 1990, auxquels se sont ajoutés plusieurs dons consécutifs de l’artiste, de la Clarence Westbury Foundation et des American Friends du Centre Pompidou.

Aujourd’hui, le Centre Pompidou conserve 91 œuvres (dessins, estampes, sculpture et installation) et la BnF plus d’une centaine d’estampes ainsi que huit livres d’artiste. En réunissant pour la première fois ces deux fonds complémentaires, l’exposition permet de comprendre l’interdépendance du dessin et de la gravure chez Louise Bourgeois, et met en lumière les principaux thèmes qui jalonnent son œuvre.

Cette exposition consacrée à l’œuvre graphique de Louise Bourgeois réunit pour la première fois les fonds de la Bibliothèque nationale de France et du Centre Pompidou. C’est aussi la première exposition dédiée à l’artiste dans une institution publique parisienne depuis 2008.

Du mardi 20 octobre 2026 au dimanche 21 février 2027 :

mardi

de 10h00 à 20h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

De 0 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-20T13:00:00+02:00

fin : 2027-02-21T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-20T10:00:00+02:00_2026-10-20T20:00:00+02:00;2026-10-21T10:00:00+02:00_2026-10-21T18:00:00+02:00;2026-10-22T10:00:00+02:00_2026-10-22T18:00:00+02:00;2026-10-23T10:00:00+02:00_2026-10-23T18:00:00+02:00;2026-10-24T10:00:00+02:00_2026-10-24T18:00:00+02:00;2026-10-25T10:00:00+02:00_2026-10-25T18:00:00+02:00;2026-10-27T10:00:00+02:00_2026-10-27T20:00:00+02:00;2026-10-28T10:00:00+02:00_2026-10-28T18:00:00+02:00;2026-10-29T10:00:00+02:00_2026-10-29T18:00:00+02:00;2026-10-30T10:00:00+02:00_2026-10-30T18:00:00+02:00;2026-10-31T10:00:00+02:00_2026-10-31T18:00:00+02:00;2026-11-01T10:00:00+02:00_2026-11-01T18:00:00+02:00;2026-11-03T10:00:00+02:00_2026-11-03T20:00:00+02:00;2026-11-04T10:00:00+02:00_2026-11-04T18:00:00+02:00;2026-11-05T10:00:00+02:00_2026-11-05T18:00:00+02:00;2026-11-06T10:00:00+02:00_2026-11-06T18:00:00+02:00;2026-11-07T10:00:00+02:00_2026-11-07T18:00:00+02:00;2026-11-08T10:00:00+02:00_2026-11-08T18:00:00+02:00;2026-11-10T10:00:00+02:00_2026-11-10T20:00:00+02:00;2026-11-11T10:00:00+02:00_2026-11-11T18:00:00+02:00;2026-11-12T10:00:00+02:00_2026-11-12T18:00:00+02:00;2026-11-13T10:00:00+02:00_2026-11-13T18:00:00+02:00;2026-11-14T10:00:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00;2026-11-15T10:00:00+02:00_2026-11-15T18:00:00+02:00;2026-11-17T10:00:00+02:00_2026-11-17T20:00:00+02:00;2026-11-18T10:00:00+02:00_2026-11-18T18:00:00+02:00;2026-11-19T10:00:00+02:00_2026-11-19T18:00:00+02:00;2026-11-20T10:00:00+02:00_2026-11-20T18:00:00+02:00;2026-11-21T10:00:00+02:00_2026-11-21T18:00:00+02:00;2026-11-22T10:00:00+02:00_2026-11-22T18:00:00+02:00;2026-11-24T10:00:00+02:00_2026-11-24T20:00:00+02:00;2026-11-25T10:00:00+02:00_2026-11-25T18:00:00+02:00;2026-11-26T10:00:00+02:00_2026-11-26T18:00:00+02:00;2026-11-27T10:00:00+02:00_2026-11-27T18:00:00+02:00;2026-11-28T10:00:00+02:00_2026-11-28T18:00:00+02:00;2026-11-29T10:00:00+02:00_2026-11-29T18:00:00+02:00;2026-12-01T10:00:00+02:00_2026-12-01T20:00:00+02:00;2026-12-02T10:00:00+02:00_2026-12-02T18:00:00+02:00;2026-12-03T10:00:00+02:00_2026-12-03T18:00:00+02:00;2026-12-04T10:00:00+02:00_2026-12-04T18:00:00+02:00;2026-12-05T10:00:00+02:00_2026-12-05T18:00:00+02:00;2026-12-06T10:00:00+02:00_2026-12-06T18:00:00+02:00;2026-12-08T10:00:00+02:00_2026-12-08T20:00:00+02:00;2026-12-09T10:00:00+02:00_2026-12-09T18:00:00+02:00;2026-12-10T10:00:00+02:00_2026-12-10T18:00:00+02:00;2026-12-11T10:00:00+02:00_2026-12-11T18:00:00+02:00;2026-12-12T10:00:00+02:00_2026-12-12T18:00:00+02:00;2026-12-13T10:00:00+02:00_2026-12-13T18:00:00+02:00;2026-12-15T10:00:00+02:00_2026-12-15T20:00:00+02:00;2026-12-16T10:00:00+02:00_2026-12-16T18:00:00+02:00;2026-12-17T10:00:00+02:00_2026-12-17T18:00:00+02:00;2026-12-18T10:00:00+02:00_2026-12-18T18:00:00+02:00;2026-12-19T10:00:00+02:00_2026-12-19T18:00:00+02:00;2026-12-20T10:00:00+02:00_2026-12-20T18:00:00+02:00;2026-12-22T10:00:00+02:00_2026-12-22T20:00:00+02:00;2026-12-23T10:00:00+02:00_2026-12-23T18:00:00+02:00;2026-12-24T10:00:00+02:00_2026-12-24T18:00:00+02:00;2026-12-25T10:00:00+02:00_2026-12-25T18:00:00+02:00;2026-12-26T10:00:00+02:00_2026-12-26T18:00:00+02:00;2026-12-27T10:00:00+02:00_2026-12-27T18:00:00+02:00;2026-12-29T10:00:00+02:00_2026-12-29T20:00:00+02:00;2026-12-30T10:00:00+02:00_2026-12-30T18:00:00+02:00;2026-12-31T10:00:00+02:00_2026-12-31T18:00:00+02:00;2027-01-01T10:00:00+02:00_2027-01-01T18:00:00+02:00;2027-01-02T10:00:00+02:00_2027-01-02T18:00:00+02:00;2027-01-03T10:00:00+02:00_2027-01-03T18:00:00+02:00;2027-01-05T10:00:00+02:00_2027-01-05T20:00:00+02:00;2027-01-06T10:00:00+02:00_2027-01-06T18:00:00+02:00;2027-01-07T10:00:00+02:00_2027-01-07T18:00:00+02:00;2027-01-08T10:00:00+02:00_2027-01-08T18:00:00+02:00;2027-01-09T10:00:00+02:00_2027-01-09T18:00:00+02:00;2027-01-10T10:00:00+02:00_2027-01-10T18:00:00+02:00;2027-01-12T10:00:00+02:00_2027-01-12T20:00:00+02:00;2027-01-13T10:00:00+02:00_2027-01-13T18:00:00+02:00;2027-01-14T10:00:00+02:00_2027-01-14T18:00:00+02:00;2027-01-15T10:00:00+02:00_2027-01-15T18:00:00+02:00;2027-01-16T10:00:00+02:00_2027-01-16T18:00:00+02:00;2027-01-17T10:00:00+02:00_2027-01-17T18:00:00+02:00;2027-01-19T10:00:00+02:00_2027-01-19T20:00:00+02:00;2027-01-20T10:00:00+02:00_2027-01-20T18:00:00+02:00;2027-01-21T10:00:00+02:00_2027-01-21T18:00:00+02:00;2027-01-22T10:00:00+02:00_2027-01-22T18:00:00+02:00;2027-01-23T10:00:00+02:00_2027-01-23T18:00:00+02:00;2027-01-24T10:00:00+02:00_2027-01-24T18:00:00+02:00;2027-01-26T10:00:00+02:00_2027-01-26T20:00:00+02:00;2027-01-27T10:00:00+02:00_2027-01-27T18:00:00+02:00;2027-01-28T10:00:00+02:00_2027-01-28T18:00:00+02:00;2027-01-29T10:00:00+02:00_2027-01-29T18:00:00+02:00;2027-01-30T10:00:00+02:00_2027-01-30T18:00:00+02:00;2027-01-31T10:00:00+02:00_2027-01-31T18:00:00+02:00;2027-02-02T10:00:00+02:00_2027-02-02T20:00:00+02:00;2027-02-03T10:00:00+02:00_2027-02-03T18:00:00+02:00;2027-02-04T10:00:00+02:00_2027-02-04T18:00:00+02:00;2027-02-05T10:00:00+02:00_2027-02-05T18:00:00+02:00;2027-02-06T10:00:00+02:00_2027-02-06T18:00:00+02:00;2027-02-07T10:00:00+02:00_2027-02-07T18:00:00+02:00;2027-02-09T10:00:00+02:00_2027-02-09T20:00:00+02:00;2027-02-10T10:00:00+02:00_2027-02-10T18:00:00+02:00;2027-02-11T10:00:00+02:00_2027-02-11T18:00:00+02:00;2027-02-12T10:00:00+02:00_2027-02-12T18:00:00+02:00;2027-02-13T10:00:00+02:00_2027-02-13T18:00:00+02:00;2027-02-14T10:00:00+02:00_2027-02-14T18:00:00+02:00;2027-02-16T10:00:00+02:00_2027-02-16T20:00:00+02:00;2027-02-17T10:00:00+02:00_2027-02-17T18:00:00+02:00;2027-02-18T10:00:00+02:00_2027-02-18T18:00:00+02:00;2027-02-19T10:00:00+02:00_2027-02-19T18:00:00+02:00;2027-02-20T10:00:00+02:00_2027-02-20T18:00:00+02:00;2027-02-21T10:00:00+02:00_2027-02-21T18:00:00+02:00

BnF Richelieu – Galerie Mansart – galerie Pigott 5, rue Vivienne 75002 Paris



Afficher la carte du lieu BnF Richelieu – Galerie Mansart – galerie Pigott et trouvez le meilleur itinéraire

