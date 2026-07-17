Loulou, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Loulou Samedi 6 février 2027, 15h00 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines

Placement libre – Plein tarif : 12 € – Abonné : 10 € – Moins de 26 ans : 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-06T15:00:00+01:00 – 2027-02-06T15:50:00+01:00

Fin : 2027-02-06T15:00:00+01:00 – 2027-02-06T15:50:00+01:00

D’APRÈS L’ŒUVRE DE GRÉGOIRE SOLOTAREFF AUX ÉDITIONS L’ÉCOLE DES LOISIRS

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE MARION MONIER, GIADA MELLEY

AVEC (EN ALTERNANCE) MARION MONIER (LOULOU OU TOM), RUTHY SCETBON (LOULOU), ELOÏSE AURIA (TOM)

MUSICIENS AU PLATEAU BENJAMIN MOINE OU MARCELLO OUDIN

SCÉNOGRAPHIE LOLA BRUNAT

CRÉATION DES MARIONNETTES LAURE BOUCHEREAU ET FRANCESCA TESTI

DÉCORS JEAN-LUC PRIANO

LUMIÈRE RÉMI CABARET

THÉÂTRE D’OMBRES JULIETTE CORNET

CRÉATION MUSIQUE PHILIPPE MONGE

CHARGÉE DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION ÉMELINE COQUET

PRODUCTION COMPAGNIE CHOUETTE IL PLEUT !

LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES L-D-21-2967

DURÉE 50 MN

EN FAMILLE – À PARTIR DE 4 ANS

Ne connaissant pas les règles qui sont censées les rendre ennemis, Loulou le loup et Tom le lapin deviennent contre toute attente les meilleurs amis du monde. Ils grandissent ensemble, jouant tantôt à « peur-du-loup », tantôt à « peur-du-lapin », jusqu’au jour où le jeu dérape…

Amitié et différence, peur et conscience de soi, sont les thèmes du spectacle inspiré du livre de Grégoire Solotareff.

Un joyeux mélange de marionnettes, théâtre d’ombres et musique en direct à découvrir pour ce premier samedi des vacances d’hiver !

« Un musicien interagit et accompagne le jeu énergique, juste et drôle des deux comédiennes et marionnettistes. Une recréation du spectacle enthousiasmante » TÉLÉRAMA TTT

« Beau et doux, poétique et captivant » LE PARISIEN

Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Jeune public

© Julien Sena