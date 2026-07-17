Loulou, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt
samedi 6 février 2027 · Théâtre Nouvelle-France (TNF) · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Loulou Samedi 6 février 2027, 15h00 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines
Placement libre – Plein tarif : 12 € – Abonné : 10 € – Moins de 26 ans : 7 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-06T15:00:00+01:00 – 2027-02-06T15:50:00+01:00
Fin : 2027-02-06T15:00:00+01:00 – 2027-02-06T15:50:00+01:00
D’APRÈS L’ŒUVRE DE GRÉGOIRE SOLOTAREFF AUX ÉDITIONS L’ÉCOLE DES LOISIRS
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE MARION MONIER, GIADA MELLEY
AVEC (EN ALTERNANCE) MARION MONIER (LOULOU OU TOM), RUTHY SCETBON (LOULOU), ELOÏSE AURIA (TOM)
MUSICIENS AU PLATEAU BENJAMIN MOINE OU MARCELLO OUDIN
SCÉNOGRAPHIE LOLA BRUNAT
CRÉATION DES MARIONNETTES LAURE BOUCHEREAU ET FRANCESCA TESTI
DÉCORS JEAN-LUC PRIANO
LUMIÈRE RÉMI CABARET
THÉÂTRE D’OMBRES JULIETTE CORNET
CRÉATION MUSIQUE PHILIPPE MONGE
CHARGÉE DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION ÉMELINE COQUET
PRODUCTION COMPAGNIE CHOUETTE IL PLEUT !
LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES L-D-21-2967
DURÉE 50 MN
EN FAMILLE – À PARTIR DE 4 ANS
Ne connaissant pas les règles qui sont censées les rendre ennemis, Loulou le loup et Tom le lapin deviennent contre toute attente les meilleurs amis du monde. Ils grandissent ensemble, jouant tantôt à « peur-du-loup », tantôt à « peur-du-lapin », jusqu’au jour où le jeu dérape…
Amitié et différence, peur et conscience de soi, sont les thèmes du spectacle inspiré du livre de Grégoire Solotareff.
Un joyeux mélange de marionnettes, théâtre d’ombres et musique en direct à découvrir pour ce premier samedi des vacances d’hiver !
« Un musicien interagit et accompagne le jeu énergique, juste et drôle des deux comédiennes et marionnettistes. Une recréation du spectacle enthousiasmante » TÉLÉRAMA TTT
« Beau et doux, poétique et captivant » LE PARISIEN
Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Jeune public
© Julien Sena
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