Loup y es-tu ?, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers
samedi 26 septembre 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Loup y es-tu ? Samedi 26 septembre, 14h00, 16h00 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre
Gratuit, sur inscription _ Familles, dès 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Oups ! La porte est encore restée ouverte ! Ou peut-être sont-ils passés par les fenêtres ?
Ils sont sortis des bois du Morvan, passés par la fôret des Bertanges et se sont cachés au musée… Viens m’aider à les retrouver !
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Histoire contée
Ville de Nevers
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