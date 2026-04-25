Loup y es-tu ? Saison Ah ? Jardin public Parthenay

Parthenay

Loup y es-tu ? Saison Ah ?

Jardin public Avenue du Général de Gaulle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:45:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Tout public dès 6 ans

Loup y es-tu ?

Les Royales Marionnettes (Belgique)

Entre fable moderne et conte burlesque, on les adore !

Un nouveau maïeur a été élu à l’unanimité. Il a juré, promis, craché “Plus de Grand-Méchant-loup chez nous !” Résultat ? Il a interdit l’accès au bois et armé le chasseur d’un bazooka. Rien que ça ! Tant pis si pour mettre le nez dehors, il faut montrer son passeport.

La fillette au capuchon rouge commence à râler “Comment je fais

pour aller voir mère-grand ?…”

Les Royales Marionnettes dépeignent avec subtilité et humour comment certains “seigneurs” utilisent nos peurs collectives.

Repli au Marché aux bestiaux en cas de pluie. .

Jardin public Avenue du Général de Gaulle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loup y es-tu ? Saison Ah ?

L’événement Loup y es-tu ? Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine