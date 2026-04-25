Loup y es-tu ? Saison Ah ? Jardin public Parthenay
Loup y es-tu ? Saison Ah ? Jardin public Parthenay samedi 6 juin 2026.
Parthenay
Loup y es-tu ? Saison Ah ?
Jardin public Avenue du Général de Gaulle Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:15:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Tout public dès 6 ans
Loup y es-tu ?
Les Royales Marionnettes (Belgique)
Entre fable moderne et conte burlesque, on les adore !
Un nouveau maïeur a été élu à l’unanimité. Il a juré, promis, craché “Plus de Grand-Méchant-loup chez nous !” Résultat ? Il a interdit l’accès au bois et armé le chasseur d’un bazooka. Rien que ça ! Tant pis si pour mettre le nez dehors, il faut montrer son passeport.
La fillette au capuchon rouge commence à râler “Comment je fais
pour aller voir mère-grand ?…”
Les Royales Marionnettes dépeignent avec subtilité et humour comment certains “seigneurs” utilisent nos peurs collectives.
Repli au Marché aux bestiaux en cas de pluie. .
Jardin public Avenue du Général de Gaulle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Loup y es-tu ? Saison Ah ?
L’événement Loup y es-tu ? Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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