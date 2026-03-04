L’Ourse et l’oiseau, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

L’Ourse et l’oiseau Dimanche 15 mars, 16h30 Espace Georges Simenon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T16:30:00+01:00 – 2026-03-15T17:11:00+01:00

Fin : 2026-03-15T16:30:00+01:00 – 2026-03-15T17:11:00+01:00

16 h accueil convivial

16h30 : film

17h15 : atelier pour créer son masque d’ourse ou d’oiseau (atelier gratuit sur réservation obligatoire)

Espace Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Ile-de-France

Ciné-chou – Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin … espace georges simenon L’Ourse et l’oiseau