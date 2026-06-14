Love Supremacy – Se rassembler pour lutter Chez Ernest Paris

Cette association, c’est le projet de deux frères qui partagent une même passion, la musique

et une angoisse commune, la montée du racisme et du fascisme. Une belle histoire qui démarre avec l’ouverture par la suite d’un bar restaurant associatif

à horizon 2027.

Avec nos voix pour chanter et nos pieds pour danser, rassemblons-nous pour montrer

à toutes ces personnes qui ont la haine une façon plus cool de protester.

Love Supremacy, c’est deux jours de programmation gratuite avec des artistes qui partagent

nos valeurs : la musique éclectique, de la chorale au djset en passant par le rap et le rock, des prises de paroles citoyennes, des animations ludiques et créatives, des ateliers artistiques,

dans une ambiance festive et familiale.

PROGRAMMATION :

SAMEDI 20 JUIN DIMANCHE 21 JUIN 14H00

IN THE DEEP SPACE & GOMEZ92 14H00

LA CLÉ DE LUTTE 16H00

VICTOIRES POPULAIRES 15H00

LA RIME MÉTISSE 17H15

ZECCHINETTA 16H30

VOIX.IELS 19H00

CHARLIE BOÏ 17H00

LA PRIDE DES BANLIEUES 19H30

CHRIS HARTT 18H30

OMS LAFIBRE 20H15

PARIS NEST 19H15

BEIDO 22H00

HIRUN 20H00

VYLINE 22H00

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TOUTE LA JOURNÉE : EXPOS PHOTO – ATELIER CRÉATIF – JEUX

Premier événement d’un projet associatif qui se déroulera les 20 et 21 juin Chez Ernest, restaurant solidaire et engagé situé à Paris 19ème, sous la forme d’un festival bon enfant, pour fêter l’amour dans la joie et la musique pour mettre un terme à la haine : Love Supremacy.

Du samedi 20 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 13h30 à 23h30

gratuit

Événement gratuit, repas et boissons vendues sur place.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T16:30:00+02:00

fin : 2026-06-22T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T13:30:00+02:00_2026-06-20T23:30:00+02:00;2026-06-21T13:30:00+02:00_2026-06-21T23:30:00+02:00

Chez Ernest 4, impasse de Joinville 75019 Métro CriméeParis

https://www.helloasso.com/associations/n-a-t lovesupremacy.asso@gmail.com



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