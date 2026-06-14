Love Supremacy – Se rassembler pour lutter Chez Ernest Paris
Love Supremacy – Se rassembler pour lutter Chez Ernest Paris samedi 20 juin 2026.
Cette association, c’est le projet de deux frères qui partagent une même passion, la musique
et une angoisse commune, la montée du racisme et du fascisme. Une belle histoire qui démarre avec l’ouverture par la suite d’un bar restaurant associatif
à horizon 2027.
Avec nos voix pour chanter et nos pieds pour danser, rassemblons-nous pour montrer
à toutes ces personnes qui ont la haine une façon plus cool de protester.
Love Supremacy, c’est deux jours de programmation gratuite avec des artistes qui partagent
nos valeurs : la musique éclectique, de la chorale au djset en passant par le rap et le rock, des prises de paroles citoyennes, des animations ludiques et créatives, des ateliers artistiques,
dans une ambiance festive et familiale.
PROGRAMMATION :
|SAMEDI 20 JUIN
|DIMANCHE 21 JUIN
|14H00
IN THE DEEP SPACE & GOMEZ92
|14H00
LA CLÉ DE LUTTE
|16H00
VICTOIRES POPULAIRES
|15H00
LA RIME MÉTISSE
|17H15
ZECCHINETTA
|16H30
VOIX.IELS
|19H00
CHARLIE BOÏ
|17H00
LA PRIDE DES BANLIEUES
|19H30
CHRIS HARTT
|18H30
OMS LAFIBRE
|20H15
PARIS NEST
|19H15
BEIDO
|22H00
HIRUN
|20H00
VYLINE
|22H00
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TOUTE LA JOURNÉE : EXPOS PHOTO – ATELIER CRÉATIF – JEUX
Premier événement d’un projet associatif qui se déroulera les 20 et 21 juin Chez Ernest, restaurant solidaire et engagé situé à Paris 19ème, sous la forme d’un festival bon enfant, pour fêter l’amour dans la joie et la musique pour mettre un terme à la haine : Love Supremacy.
Du samedi 20 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 13h30 à 23h30
gratuit
Événement gratuit, repas et boissons vendues sur place.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T16:30:00+02:00
fin : 2026-06-22T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T13:30:00+02:00_2026-06-20T23:30:00+02:00;2026-06-21T13:30:00+02:00_2026-06-21T23:30:00+02:00
Chez Ernest 4, impasse de Joinville 75019 Métro CriméeParis
https://www.helloasso.com/associations/n-a-t lovesupremacy.asso@gmail.com
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