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Love Supremacy – Se rassembler pour lutter Chez Ernest Paris

Love Supremacy – Se rassembler pour lutter Chez Ernest Paris

Love Supremacy – Se rassembler pour lutter Chez Ernest Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Chez Ernest

Adresse : 4, impasse de Joinville

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Tarif : <p>Événement gratuit, repas et boissons vendues sur place.</p>

Cette association, c’est le projet de deux frères qui partagent une même passion, la musique
et une angoisse commune, la montée du racisme et du fascisme. Une belle histoire qui démarre avec l’ouverture par la suite d’un bar restaurant associatif
à horizon 2027.

Avec nos voix pour chanter et nos pieds pour danser, rassemblons-nous pour montrer
à toutes ces personnes qui ont la haine une façon plus cool de protester.

Love Supremacy, c’est deux jours de programmation gratuite avec des artistes qui partagent
nos valeurs : la musique éclectique, de la chorale au djset en passant par le rap et le rock, des prises de paroles citoyennes, des animations ludiques et créatives, des ateliers artistiques,
dans une ambiance festive et familiale.

PROGRAMMATION :

SAMEDI 20 JUIN DIMANCHE 21 JUIN
14H00
IN THE DEEP SPACE & GOMEZ92		 14H00
LA CLÉ DE LUTTE
16H00
VICTOIRES POPULAIRES		 15H00
LA RIME MÉTISSE
17H15
ZECCHINETTA		 16H30
VOIX.IELS
19H00
CHARLIE BOÏ		 17H00
LA PRIDE DES BANLIEUES
19H30
CHRIS HARTT		 18H30
OMS LAFIBRE
20H15
PARIS NEST		 19H15
BEIDO
22H00
HIRUN		 20H00
VYLINE
22H00
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TOUTE LA JOURNÉE : EXPOS PHOTO – ATELIER CRÉATIF – JEUX

Premier événement d’un projet associatif qui se déroulera les 20 et 21 juin Chez Ernest, restaurant solidaire et engagé situé à Paris 19ème, sous la forme d’un festival bon enfant, pour fêter l’amour dans la joie et la musique pour mettre un terme à la haine : Love Supremacy.
Du samedi 20 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 13h30 à 23h30
gratuit

Événement gratuit, repas et boissons vendues sur place.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T16:30:00+02:00
fin : 2026-06-22T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T13:30:00+02:00_2026-06-20T23:30:00+02:00;2026-06-21T13:30:00+02:00_2026-06-21T23:30:00+02:00

Chez Ernest 4, impasse de Joinville  75019 Métro CriméeParis
https://www.helloasso.com/associations/n-a-t lovesupremacy.asso@gmail.com


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