Lovo JASS CLUB PARIS Paris

Sur scène, le projet prend une forme inédite : les productions, initialement pensées pour le club, sont réinventées à travers un duo basse/batterie, où les machines dialoguent avec les instruments.

Tanguy Mercier / basse

Martin Vandendriessche / production, batterie

Lovo, alias du producteur, DJ et batteur parisien Martin Vandendriessche, développe un univers à la croisée de la techno, de la trance et du breakbeat

Le mardi 10 mars 2026

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 10 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif réduit : 10 EUR

Tarif plein : 12 EUR Tout public.

