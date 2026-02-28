Lovo JASS CLUB PARIS Paris
Lovo JASS CLUB PARIS Paris mardi 10 mars 2026.
Sur scène, le projet prend une forme inédite : les productions, initialement pensées pour le club, sont réinventées à travers un duo basse/batterie, où les machines dialoguent avec les instruments.
Tanguy Mercier / basse
Martin Vandendriessche / production, batterie
Lovo, alias du producteur, DJ et batteur parisien Martin Vandendriessche, développe un univers à la croisée de la techno, de la trance et du breakbeat
Le mardi 10 mars 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 10 avril 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 10 EUR
Tarif plein : 12 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-10T20:30:00+01:00
fin : 2026-04-11T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-03-10T19:30:00+02:00_2026-03-10T20:30:00+02:00;2026-04-10T21:30:00+02:00_2026-04-10T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire