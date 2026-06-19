Loxodonte, Requiem Sauvage Centre Culturel et Social de la Pépinière Belfort
Loxodonte, Requiem Sauvage Centre Culturel et Social de la Pépinière Belfort vendredi 19 février 2027.
Belfort
Loxodonte, Requiem Sauvage
Centre Culturel et Social de la Pépinière 11 Rue Georges Danton Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19 15:00:00
fin : 2027-02-19
Date(s) :
2027-02-19
Trois exploratrices arrivent du futur pour retrouver le loxodonte, un animal encombrant dont la disparition semble avoir eu des conséquences dramatiques sur notre avenir. Interpellant le public en tant que potentiel témoin de cette extinction, elles décident de lui raconter l’histoire qui les a menées jusqu’ici celle du livre devenu mythique Les Racines du Ciel. A travers ce récit d’une lutte écologiste pour la protection des loxodontes, les personnages du roman comme celles qui les interprètent vont essayer de comprendre en quoi les loxodontes nous sont-ils nécessaires ? .
Centre Culturel et Social de la Pépinière 11 Rue Georges Danton Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
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English : Loxodonte, Requiem Sauvage
L’événement Loxodonte, Requiem Sauvage Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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