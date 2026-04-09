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Loxodonte, requiem sauvage Jardin Charles Trenet Paris

Loxodonte, requiem sauvage Jardin Charles Trenet Paris

Loxodonte, requiem sauvage Jardin Charles Trenet Paris dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Jardin Charles Trenet

Adresse : Rue Brillat-Savarin

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : <p>Renseignements 01 45 81 07 67</p>

Trois drôles de dames débarquent du futur pour sauver le monde.
Leur mission : retrouver le LOXODONTE, un animal encombrant dont la disparition semble avoir eu des conséquences dramatiques sur notre avenir
Leur indice : un LIVRE, Les racines du ciel de Romain Gary

Tous au jardin Charles Trenet pour voir un spectacle de marionnettes inspiré du roman de Romain Gary Les Racines du ciel
Le dimanche 31 mai 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Renseignements 01 45 81 07 67

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T16:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00

Jardin Charles Trenet Rue Brillat-Savarin  75013 Paris
https://courantdartfrais.org/spectacle-marionnettes_fr/loxodonte-spectacle-marionnettes/ +33145810767 courant_a_f@yahoo.fr https://www.facebook.com/courantdartfrais https://www.facebook.com/courantdartfrais


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