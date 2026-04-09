Loxodonte, requiem sauvage Jardin Charles Trenet Paris

Trois drôles de dames débarquent du futur pour sauver le monde.

Leur mission : retrouver le LOXODONTE, un animal encombrant dont la disparition semble avoir eu des conséquences dramatiques sur notre avenir

Leur indice : un LIVRE, Les racines du ciel de Romain Gary

Tous au jardin Charles Trenet pour voir un spectacle de marionnettes inspiré du roman de Romain Gary Les Racines du ciel

Le dimanche 31 mai 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Renseignements 01 45 81 07 67

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T16:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00

Jardin Charles Trenet Rue Brillat-Savarin 75013 Paris

https://courantdartfrais.org/spectacle-marionnettes_fr/loxodonte-spectacle-marionnettes/ +33145810767 courant_a_f@yahoo.fr https://www.facebook.com/courantdartfrais https://www.facebook.com/courantdartfrais



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