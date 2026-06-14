Lu Golovina & Adrien Tarraga, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Lu Golovina & Adrien Tarraga, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 2 août 2026.
Deux musiciens passionnés par la valse ont décidé de s’unir pour proposer un programme unique dédié à la valse manouche.
Adrien Tarraga, enthousiaste du jazz manouche « old-style », mettra en lumière la valse manouche dans son lien avec la valse musette – un style plus ancien et profondément traditionnel.
Lu Golovina, fascinée par la richesse et la polyvalence du jazz manouche, explorera quant à elle des valses plus modernes, ainsi que des œuvres de compositeurs contemporains.
Au fil du concert, les musiciens mêleront valses et morceaux de swing, pour faire ressentir toute la diversité et la saveur du style.
Au programme – des valses sous toutes leurs formes, ainsi que des standards de jazz incontournables.
Line-up : Lu Golovina : guitare ; Adrien Tarraga : guitare
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Valse manouche — Lu Golovina et Adrien Tarraga, deux passionnés, vous invitent à un voyage musical où se mêlent valses traditionnelles et contemporaines dans une ambiance festive.
Le dimanche 02 août 2026
de 15h00 à 16h00
Le dimanche 02 août 2026
de 17h00 à 18h00
payant
Tarif en ligne : de 19 à 22 euros
Tarif sur place : de 22 à 25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-02T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-02T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-02T15:00:00+02:00_2026-08-02T16:00:00+02:00;2026-08-02T17:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/lu-golovina-adrien-tarraga contact@38riv.com
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