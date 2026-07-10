Lucas Montagnier Organ Trio avec Sam BurckHardt Rue Saint-Pierre le Vif Sens
samedi 20 mars 2027 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Lucas Montagnier Organ Trio avec Sam BurckHardt
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 21:00:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
Avec Sam BurckHardt
Après avoir entendu Sam Burckhardt (Sunnyland Slim/Hubert Sumplin/Oscra Wilson…) jouer au légendaire Green Mill de Chicago à l’été 2015, Lucas poste une vidéo sur Facebook, reprenant l’une des compositions du saxophoniste Early Bird Blues .
S’ensuit un échange d’email, puis une première rencontre à Paris avec une série de concerts au Caveau de la Huchette.
Devenu amis, Sam et Lucas se retrouvent de façon régulière pour des concerts en France et en Suisse. À l’hiver 2019, ils enregistrent leur premier album commun à Chicago Sam Burckhardt / Lucas Montagnier (AIRWAY records). En 2026, ils célèbrent leur 10 ans de collaboration avec la sortie de l’album Live in Paris (AIRWAY records) enregistré avec le Lucas Montagnier Organ Trio (Clément Prioul à l’orgue et Pascal Mucci à la batterie) où ils revisitent ce combo mythique des année 50’s/60’s au travers de compositions des deux leaders et d’une sélection de leurs standards favoris. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : Lucas Montagnier Organ Trio avec Sam BurckHardt
L’événement Lucas Montagnier Organ Trio avec Sam BurckHardt Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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