Ludivine Issambourg Quartet Péniche Le Son du Terre Paris
Ludivine Issambourg Quartet Péniche Le Son du Terre Paris dimanche 24 mai 2026.
Figure incontournable de la scène jazz française depuis plus de quinze ans, Ludivine Issambourg s’est imposée comme l’une des flûtistes, compositrices et productrices les plus créatives de sa génération. Son talent l’a conduite à collaborer avec de nombreux artistes majeurs tels que Wax Tailor, Éric Legnini, Chassol, Nils Landgren ou encore Angélique Kidjo.
Dans son dernier album « Above the Laws », elle livre des compositions originales, empreintes de la tradition jazz funk 70’s du label CTI (célèbre label de jazz new-yorkais), tout en intégrant quelques reprises soigneusement choisies. On y retrouve ses influences multiples, de Gil Scott-Heron à quelques flûtistes majeurs comme Hubert Laws, Jeremy Steig ou Bobbi Humphrey.
Entourée de musiciens de haute volée, Ludivine Issambourg déploie une musique puissante et élégante, où la flûte dialogue avec une rythmique généreuse et énergique. Héritière de l’Acid Jazz et des nouvelles scènes londoniennes et américaines, Ludivine Issambourg fait se rencontrer cultures jazz et urbaines dans une fusion où le groove est le maître-mot.
Elle invite pour l’occasion une figure majeure du jazz français, la saxophoniste Céline Bonacina (Finaliste des Victoires du Jazz 2024).
Dans le cadre ciné-génique de la péniche Le Son de la Terre, sur la Seine avec vue sur Notre-Dame de Paris, cet afterjazz promet un moment vibrant pendant lequel le jazz, l’électro et le funk trouveront toute leur place.
Artistes de Paris et du monde entier, soyez les bienvenu.e.s au deuxième set pour une jam endiablée !
Ludivine Issambourg : flûte
Michaël Lecoq : claviers
Philippe Bussonnet : basse
Arnaud Dolman : batterie
Guest : Céline Bonacina : saxophone
Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris fête ses 25 ans du 11 au 24 mai et propose des concerts uniques dans des lieux exceptionnels. Lors de cette soirée d’exception, Ludivine Issambourg vous propose un voyage incandescent autour des légendes du jazz funk.
Le samedi 23 mai 2026
de 23h30 à 01h45
payant Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T02:30:00+02:00
fin : 2026-05-24T04:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T23:30:00+02:00_2026-05-23T01:45:00+02:00
Péniche Le Son du Terre 2 port de Montebello, Paris 5e 75005 Paris
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