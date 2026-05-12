Ludobus Descartes
Ludobus Descartes mercredi 16 septembre 2026.
Descartes
Ludobus
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 16:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Jeux de société pour tout âge.
Entrée libre.
Jeux de société pour tout âge.
Entrée libre. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr
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English :
Board games for all ages.
Free admission.
L’événement Ludobus Descartes a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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