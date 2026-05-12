Descartes

Ludobus

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Jeux de société pour tout âge.

Entrée libre.

Jeux de société pour tout âge.

Entrée libre. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr

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English :

Board games for all ages.

Free admission.

L’événement Ludobus Descartes a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire