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Ludobus Descartes

Ludobus Descartes mercredi 16 septembre 2026.

Ville : 37160 Descartes

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : mercredi 16 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Descartes

Ludobus

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Jeux de société pour tout âge.
Entrée libre.
Jeux de société pour tout âge.
Entrée libre.   .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05  bibliotheque@ville-descartes.fr

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English :

Board games for all ages.
Free admission.

L’événement Ludobus Descartes a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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