Ludovico Einaudi Festival de Nîmes boulevard des Arènes Nîmes
Ludovico Einaudi Festival de Nîmes boulevard des Arènes Nîmes vendredi 3 juillet 2026.
Nîmes
Ludovico Einaudi Festival de Nîmes
boulevard des Arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard
Tarif : 39 – 39 – 109 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Ludovico Einaudi sera de retour aux Arènes de Nîmes le Vendredi 3 Juillet 2026 !
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boulevard des Arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
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English :
Ludovico Einaudi returns to the Arènes de Nîmes on Friday, July 3, 2026!
L’événement Ludovico Einaudi Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-12-19 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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