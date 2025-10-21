Ludovico Einaudi Festival de Nîmes boulevard des Arènes Nîmes

Nîmes

Ludovico Einaudi Festival de Nîmes

boulevard des Arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 39 – 39 – 109 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Ludovico Einaudi sera de retour aux Arènes de Nîmes le Vendredi 3 Juillet 2026 !

.

boulevard des Arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ludovico Einaudi returns to the Arènes de Nîmes on Friday, July 3, 2026!

L’événement Ludovico Einaudi Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-12-19 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes