Luiza, Supa Mana La Vapeur Dijon

Dijon

Luiza, Supa Mana

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Luiza / FR

Inspirée par la nature et ses racines, Luiza chante la vie avec sincérité. Des chansons pleines d’audace, qui mixent langues et cultures pour mieux célébrer la liberté et la puissance de la douceur. En 2026, elle signe son premier album éponyme, un kaléidoscope de pop tropical fait pour danser et s’évader. Entre le succès de Soleil Bleu , la saudade brésilienne et des touches électro, elle nous embarque dans un voyage solaire et organique à travers le monde.

Supa Mana / FR

Depuis plus de quinze ans, Supa Mana développe un univers singulier au sein de la scène reggae & dub digitale française. DJ et productrice, elle défend une vision exigeante et engagée du reggae moderne tout en mettant en lumière les nouvelles générations. Après plusieurs EPs et mixtapes, elle signe Double Trouble (2016) puis Dub Siren (2023), un projet mêlant reggae, dub et hip-hop underground. Très active sur scène, elle multiplie les collaborations et les performances en France comme à l’international. Son prochain album est attendu pour 2026. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Luiza, Supa Mana

L’événement Luiza, Supa Mana Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)