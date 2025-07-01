Luiza, Supa Mana, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Luiza, Supa Mana Vendredi 11 décembre, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T23:59:00+01:00

Fin : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T23:59:00+01:00

Luiza /FR

Inspirée par la nature et ses racines, Luiza chante la vie avec sincérité. Des chansons pleines d’audace, qui mixent langues et cultures pour mieux célébrer la liberté et la puissance de la douceur. En 2026, elle signe son premier album éponyme, un kaléidoscope de pop tropical fait pour danser et s’évader. Entre le succès de « Soleil Bleu », la saudade brésilienne et des touches électro, elle nous embarque dans un voyage solaire et organique à travers le monde.

Supa Mana /FR

Depuis plus de quinze ans, Supa Mana développe un univers singulier au sein de la scène reggae & dub digitale française. DJ et productrice, elle défend une vision exigeante et engagée du reggae moderne tout en mettant en lumière les nouvelles générations. Après plusieurs EPs et mixtapes, elle signe Double Trouble (2016) puis Dub Siren (2023), un projet mêlant reggae, dub et hip-hop underground. Très active sur scène, elle multiplie les collaborations et les performances en France comme à l’international. Son prochain album est attendu pour 2026.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/luiza »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, Chanson pop La Vapeur Concert

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