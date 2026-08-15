Lullaby Baby Cité de la Voix Vézelay

vendredi 9 octobre 2026 · Cité de la Voix · Vézelay

Informations pratiques

Vézelay

Lullaby Baby

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Lullaby Baby est un récital-concert de berceuses, entre mélodie française et étrangère, lied, musique de film, chanson et pop. .

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30 contact@lacitedelavoix.net

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English :

L’événement Lullaby Baby Vézelay a été mis à jour le 2026-08-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)