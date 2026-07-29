Lulu la Coussacoise Atelier Boisson fermentée naturelle Coussac-Bonneval
mercredi 5 août 2026 · Coussac-Bonneval
Informations pratiques
Coussac-Bonneval
Lulu la Coussacoise Atelier Boisson fermentée naturelle
6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
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6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 72 69 90 lululacoussacoise@gmail.com
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English : Lulu la Coussacoise Atelier Boisson fermentée naturelle
L’événement Lulu la Coussacoise Atelier Boisson fermentée naturelle Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays de Saint-Yrieix
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