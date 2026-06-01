Lumière Abyssale, Cour Mably, Bordeaux
Lumière Abyssale, Cour Mably, Bordeaux jeudi 18 juin 2026.
Lumière Abyssale Jeudi 18 juin, 19h00 Cour Mably Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T23:59:00+02:00
Dans le cadre du Mois des fiertés, Lumière Abyssale est un spectacle pluridisciplinaire, mêlant danse, théâtre et drag sur la thématique de l’eau et des créatures qui la peuplent.
L’eau contient fascination, peur, inconnu, mais aussi douceur, réconfort, bercement. Ce spectacle amènera le public dans un voyage sous les mers afin d’écouter le récit des océans. Bien que très méconnus les fonds marins regorgent de savoir, d’histoire, de mémoire et de diversité.
Techno Circus souhaite visibiliser la lumière qui inonde cet espace, inspiré de mythes autour de l’océan afin de les raconter avec un vision contemporaine et queer.
Le public pourra ainsi trouver de nouvelles sources de lumière que celle que l’on connaît !
Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Spectacle pluridisciplinaire, mêlant danse, théâtre et drag, qui amènera le public dans un voyage sous les mers afin d’écouter le récits des créatures qui habitent le fond des océans #moisdesfiertes #fiertes #LGBTQIA #LGBT
Ville de Bordeaux
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