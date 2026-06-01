Lumière Abyssale : Mémoires englouties, Cour Mably, Bordeaux
Lumière Abyssale : Mémoires englouties, Cour Mably, Bordeaux jeudi 18 juin 2026.
Lumière Abyssale : Mémoires englouties Jeudi 18 juin, 19h00 Cour Mably Gironde
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T23:59:00+02:00
Lumière Abyssale est un spectacle pluridisciplinaire, mêlant danse, théâtre et drag. Notre volonté est d’amener le public dans un voyage sous les mers afin d’écouter le récits des créatures qui habitent le fond océans.
Ouverture des portes : 19h – début du show : 20h – début dj set : 22h30
Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Spectacle pluridisciplinaire
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