Lumière sur une église restaurée : visite guidée, Église Saint-Jean-Baptiste, Bagnols-sur-Cèze
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste · Bagnols-sur-Cèze
Informations pratiques
Lumière sur une église restaurée : visite guidée Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Jean-Baptiste Gard
Gratuit. Sans réservation. L’entrée se fait par la place de la Vierge.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
⛪ Visite commentée de l’église et exposition d’art sacré
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée par les guides de la paroisse, ainsi que d’une visite de l’orgue et de l’exposition d’art sacré.
L’église, récemment restaurée, dévoilera son architecture remarquable et ses œuvres d’art soigneusement rénovées.
Église Saint-Jean-Baptiste Place Saint-Jean, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie L’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (inscrite MH) dont les éléments les plus anciens sont datés du XIe siècle, a fait l’objet d’une restauration intérieure d’envergure entre 2017 et 2019. Depuis sa construction, plusieurs campagnes d’agrandissement et d’aménagement se sont succédées dont la dernière date des années 1840. De nombreux objets qu’elle renferme sont protégés au titre des monuments historiques, dont l’orgue de Boisselin (buffet classé MH) et plusieurs tableaux et sculptures.
⛪ Visite commentée de l’église et exposition d’art sacré
©Ville de Bagnols-sur-Cèze
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