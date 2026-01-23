Lundi Ciné / La Chasse Cinéma Opéraims Reims
lundi 2 novembre 2026 · Cinéma Opéraims · Reims
Informations pratiques
Reims
Lundi Ciné / La Chasse
Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02 20:30:00
fin : 2026-11-02
Date(s) :
2026-11-02
Tout public
La Chasse
Autour du spectacle À la renverse
En partenariat avec Opéraims
De Thomas Vinterberg
Films ou documentaires qui ont inspiré les artistes de la saison, c’est tout un programme de (re)découverte en amont de certains spectacles.
Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau travail et il s’applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge fortuit. Et alors que la neige commence à tomber et que les lumières de Noël s’illuminent, le mensonge se répand comme un virus invisible. La stupeur et la méfiance se propagent et la petite communauté plonge dans l’hystérie collective, obligeant Lucas à se battre pour sauver sa vie et sa dignité.
Tarif préférentiel de 6 € sur présentation de votre billet pour le spectacle
Billetterie auprès du cinéma Opéraims
Date Lundi 02 novembre 20h30
Lieu Cinéma Reims Opéraims, 72 Place Drouet d’Erlon, 51100 Reims
Durée 1h51 .
Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lundi Ciné / La Chasse
L’événement Lundi Ciné / La Chasse Reims a été mis à jour le 2026-07-07 par ADT de la Marne
À voir aussi à Reims (Marne)
- Poterie initiation au modelage Atelier Autour de la terre Reims 17 juillet 2026
- CONCERT PIQUE-NIQUE PARC DE CHAMPAGNE Reims 18 juillet 2026
- Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Parc de Champagne Reims 18 juillet 2026
- Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims Reims 15 août 2026
- Fanfare, Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux Comédie CDN de Reims Reims 1 septembre 2026