Lundi Ciné / La Chasse Cinéma Opéraims Reims

Informations pratiques

Reims

Lundi Ciné / La Chasse

Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-02 20:30:00

fin : 2026-11-02

Date(s) :

2026-11-02

Tout public

La Chasse

Autour du spectacle À la renverse

En partenariat avec Opéraims

De Thomas Vinterberg

Films ou documentaires qui ont inspiré les artistes de la saison, c’est tout un programme de (re)découverte en amont de certains spectacles.

Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau travail et il s’applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge fortuit. Et alors que la neige commence à tomber et que les lumières de Noël s’illuminent, le mensonge se répand comme un virus invisible. La stupeur et la méfiance se propagent et la petite communauté plonge dans l’hystérie collective, obligeant Lucas à se battre pour sauver sa vie et sa dignité.

Tarif préférentiel de 6 € sur présentation de votre billet pour le spectacle

Billetterie auprès du cinéma Opéraims

Date Lundi 02 novembre 20h30

Lieu Cinéma Reims Opéraims, 72 Place Drouet d’Erlon, 51100 Reims

Durée 1h51 .

Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Lundi Ciné / La Chasse

L’événement Lundi Ciné / La Chasse Reims a été mis à jour le 2026-07-07 par ADT de la Marne