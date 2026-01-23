UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Reims

Lundi Ciné / La Chasse Cinéma Opéraims Reims

lundi 2 novembre 2026 · Cinéma Opéraims · Reims

Informations pratiques

Début
lundi 2 novembre 2026
Fin
lundi 2 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma Opéraims
Adresse
72 Place Drouet d'Erlon
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
6 6 Supplément Tarif réduit

Reims

Lundi Ciné / La Chasse

Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Supplément
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02 20:30:00
fin : 2026-11-02

Date(s) :
2026-11-02

Tout public
La Chasse
Autour du spectacle À la renverse
En partenariat avec Opéraims
De Thomas Vinterberg

Films ou documentaires qui ont inspiré les artistes de la saison, c’est tout un programme de (re)découverte en amont de certains spectacles.

Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau travail et il s’applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge fortuit. Et alors que la neige commence à tomber et que les lumières de Noël s’illuminent, le mensonge se répand comme un virus invisible. La stupeur et la méfiance se propagent et la petite communauté plonge dans l’hystérie collective, obligeant Lucas à se battre pour sauver sa vie et sa dignité.

Tarif préférentiel de 6 € sur présentation de votre billet pour le spectacle
Billetterie auprès du cinéma Opéraims

Date Lundi 02 novembre 20h30
Lieu Cinéma Reims Opéraims, 72 Place Drouet d’Erlon, 51100 Reims
Durée 1h51   .

Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lundi Ciné / La Chasse

L’événement Lundi Ciné / La Chasse Reims a été mis à jour le 2026-07-07 par ADT de la Marne

À voir aussi à Reims (Marne)